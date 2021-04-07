В Кировском районе Петербурга неизвестный в медицинской маске и с пистолетом ограбил банк

Мужчина как ни в чем не бывало зашел в кассу банка и передал бумагу в окошко. Фото: https://pixabay.com/

Мужчина как ни в чем не бывало зашел в кассу банка и передал бумагу в окошко. Фото: https://pixabay.com/

В Петербурге в Кировском районе, днем мужчина совершил разбойное нападение на отделение банка. Об этом сообщает «78.ru».

По некоторой информации, произошло все около 14:00 на проспекте Стачек. Камеры видеонаблюдения зафиксировали, как в банковское отделение «Восточный» вошел мужчина. На нем была надета медицинская маска и перчатки.

Он зашел в небольшое помещение — кассу. Просунул в окошко какую-то бумагу, а затем достал из кармана пистолет и начал угрожал им кассиру банка.

Сотрудница незамедлительно отдала нападавшему пакет. После чего мужчина спрятала оружие и удалился.

На данный момент полиция розыскивает злоумышленника.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербурге объявлен план «Перехват» на безумца порезавшего двух мужчин на площади Победы.