В Петербурге подготовили 28 тысяч бюджетных мест для абитуриентов в 2021 году

В 2021 году бюджетных мест станет больше примерно на тысячу. Фото: Baltphoto/ Ирина Мотина

В 2021 году бюджетных мест станет больше примерно на тысячу. Фото: Baltphoto/ Ирина Мотина

Это больше, чем в 2020 году, примерно на одну тысячу мест.

В университетах Санкт-Петербурга для абитуриентов в 2021 году будет доступно 28 650 бюджетных мест. Их подготовили для людей, поступающих на бакалавриат и специалитет. Отмечается, что это почти на тысячу мест больше, чем в 2020 году. Об этом пишет ТАСС.

Новые места появились на направлениях «Инженерное дело и технологии, технические науки» (на 538 мест), «Здравоохранение и медицинские науки» (около 390 мест), «Сельхознауки» (более 90 мест), «Искусство и культура» (около 75 мест), «Образование и педагогические науки» (28 мест).

Эксперты отмечают, что в последнее время в Петербург все чаще приезжают учиться иногородние – их около 70%.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Алферовский университет рискует пополнить список вузов, поглощенных Политехом.