Пашинян назвал разговор с Путиным очень результативным и насыщенными

Пашинян назвал разговор с Путиным очень результативным и насыщенными
Премьер-министр Армении Никол Пашинян. Фото: kremlin.ru

Встреча длилась три с половиной часа.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент России Владимир Путин 7 апреля встретились и обсудили ряд важных вопросов. Они общались на протяжении трех с половиной часов и успели о многом поговорить. Об этом пишет ТАСС.

Политики обсудили реформу Вооруженных сил республики, которую реализовывают при поддержке российских партнеров. Пашинян отметил, что разговор выдался результативным и насыщенным, несмотря на то, что не было подписано ни одного документа.

Одним из ключевых вопросов стало обострение обстановки в Нагорном Карабахе.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что научный руководитель Путина официально стал долларовым миллиардером. Литвиненко 4 раза подряд становился богатейшим ректором России. 3 года назад его доход составил почти 237 млн рублей.

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