Из горящей квартиры на Космонавтов спасли детей

Из горящей квартиры на Космонавтов спасли детей
На место выехали спасатели. Фото: Baltphoto/ Валентин Егоршин

В Московском районе Петербурга произошел пожар. В доме № 66 на проспекте Космонавтов. Там загорелась квартира.

По предварительной информации, в квартире оставались четверо детей.

Четыре ребенка остались одни в квартире дома № 66 на проспекте Космонавтов. При этом они и были и зачинщиками пожара, сообщает 78.ru.

На место происшествия прибыли спасатели. Им удалось спасти детей и потушить квартиру. Пожар произошел в двухкомнатной квартире площадью 35 квадратных метров, сообщили в ГУ МЧС по городу. Информация о пострадавших не поступало. Обстоятельства пожара устанавливаются.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что загорелся производственно-складской ангар размером 8 на 120 метров. Огнем было охвачено сто квадратных метров.

московский район пожар происшествие


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Эпидемиолог назвал условие отмены масочного режима
Из горящей квартиры на Космонавтов спасли детей
Американский Минюст утвердил два пакета санкций против газопровода ...
В четверг Пулково работает без отмен и задержек
Спасатели прибыли к месту ДТП в Купчино
Диетолог заявила о необходимости ежедневного употребления бананов
На Нефтяной дороге спустя 2,5 часа смогли потушить ангар
Поклонники подозревают, что Настя Каменских беременна