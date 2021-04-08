Из горящей квартиры на Космонавтов спасли детей

В Московском районе Петербурга произошел пожар. В доме № 66 на проспекте Космонавтов. Там загорелась квартира.

По предварительной информации, в квартире оставались четверо детей.

Четыре ребенка остались одни в квартире дома № 66 на проспекте Космонавтов. При этом они и были и зачинщиками пожара, сообщает 78.ru.

На место происшествия прибыли спасатели. Им удалось спасти детей и потушить квартиру. Пожар произошел в двухкомнатной квартире площадью 35 квадратных метров, сообщили в ГУ МЧС по городу. Информация о пострадавших не поступало. Обстоятельства пожара устанавливаются.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что загорелся производственно-складской ангар размером 8 на 120 метров. Огнем было охвачено сто квадратных метров.