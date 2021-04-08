На Нефтяной дороге спустя 2,5 часа смогли потушить ангар

В инциденте никто не пострадал. Фото: ГУ МЧС по Петербургу

В инциденте никто не пострадал. Фото: ГУ МЧС по Петербургу

Огонь успел охватить 100 квадратных метров, но, к счастью, никто не пострадал.

На Нефтяной дороге вечером 7 апреля произошел крупный пожар. Там загорелся производственно-складской ангар размером 8 на 120 метров. Огнем было охвачено сто квадратных метров. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

На место в половину 10 прибыли спасатели, которые справились с пожаром за два с половиной часа. Непонятно, что стало причиной инцидента и каковы его последствия. Сотрудникам МЧС предстоит выяснить обстоятельства происшествия.

По предварительным данным, никто не пострадал.

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