На Нефтяной дороге спустя 2,5 часа смогли потушить ангар

На Нефтяной дороге спустя 2,5 часа смогли потушить ангар
В инциденте никто не пострадал. Фото: ГУ МЧС по Петербургу

Огонь успел охватить 100 квадратных метров, но, к счастью, никто не пострадал.

На Нефтяной дороге вечером 7 апреля произошел крупный пожар. Там загорелся производственно-складской ангар размером 8 на 120 метров. Огнем было охвачено сто квадратных метров. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

На место в половину 10 прибыли спасатели, которые справились с пожаром за два с половиной часа. Непонятно, что стало причиной инцидента и каковы его последствия. Сотрудникам МЧС предстоит выяснить обстоятельства происшествия.

По предварительным данным, никто не пострадал.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что на Испытателей каршеринг врезался в трамвай: водителя госпитализировали. Мужчина получил травмы средней тяжести.

ангар нефтяная дорога новости СПб пожар


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
На Нефтяной дороге спустя 2,5 часа смогли потушить ангар
Поклонники подозревают, что Настя Каменских беременна
Экс-супруга Аршавина не может самостоятельно ходить
Кремлевский повар рассказал, как Путин относится к борщу
Экс-губернатор Хабаровского края Фургал заразился коронавирусом
В Кингисеппском районе построят завод по переработке мусора
Премьер Баварии надеется, что страна сможет закупить 2,5 млн доз «Спутника V»
Жителей Ленобласти предупредили о густом тумане в четверг