На Нефтяной дороге спустя 2,5 часа смогли потушить ангар

Огонь успел охватить 100 квадратных метров, но, к счастью, никто не пострадал.
На Нефтяной дороге вечером 7 апреля произошел крупный пожар. Там загорелся производственно-складской ангар размером 8 на 120 метров. Огнем было охвачено сто квадратных метров. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
На место в половину 10 прибыли спасатели, которые справились с пожаром за два с половиной часа. Непонятно, что стало причиной инцидента и каковы его последствия. Сотрудникам МЧС предстоит выяснить обстоятельства происшествия.
По предварительным данным, никто не пострадал.
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