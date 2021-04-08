Утром в Петербурге пробки достигли 3 баллов

Утром в Петербурге пробки достигли 3 баллов
Движение по дорогам города слегка затруднено. Фото: скриншот Яндекс.Пробки

В Петербурге сегодня утром заторы на дорогах достигли 3 баллов. Петербургские водители стоят в пробках.

Утром 8 апреля движение транспортных средств затруднено в Московском районе города на Витебском проспекте и во Фрунзенском районе на улице Салова.

Согласно данным сервиса «Яндекс.карты», автомобильные заторы образовались на Малоохтинском и проспектах Энергетиков и Косыгина.

Ситуацию на дорогах города усложнили аварии. По данным сервиса, за утро в городе произошло уже 6 дорожно-транспортных происшествий.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Петербурге сегодня утром заторы на дорогах достигли 5 баллов. Горожане проводят начало рабочей недели в пробках.

дороги дтп пробки


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Машину каршеринга использовали не по назначению: в Петербурге авто набили ...
Утром в Петербурге пробки достигли 3 баллов
В Петербурге ожидаются дождь и снег 8 апреля
8 апреля: что можно и нельзя делать на день Благовеста Гавриила
«Британский» штамм коронавируса стал наиболее распространенным в США
В Петербурге на борьбу с гололедом вывели спецтехнику
В Гатчине спасатели потушили горящий автомобиль
В Ленобласти 8 апреля выпадет снег