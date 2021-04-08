В Петербурге за сутки тесты на коронавирус сдали 23095 человек

Коронавирус все еще представляет существенную эпидемиологическую угрозу. Фото: pixabay.com

Коронавирус все еще представляет существенную эпидемиологическую угрозу. Фото: pixabay.com

В Северной столице продолжают проверять местных жителей на коронавирус. За сутки медики обследовали 23095 горожан.

Об этом стало известно в четверг, 8 апреля. Как сообщили в оперативном штабе по борьбе с болезнью, за указанный период было обработано 15188 вызовов по номеру 122 в Единую региональную информационно-справочную службу по вопросам, связанным с коронавирусом.

С 5 октября на портале #мывместе зарегистрировано 1467 петербургских волонтеров, прошли обучение и аккредитацию 1162 человека. Добровольцы выполнили 6688 заявок.

Напомним, горожанам, которым необходима помощь волонтеров, нужно оставить заявку, позвонив на горячую линию 8-800-200-34-11.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Петербург поступила очередная партия антиковидной вакцины. В ближайшее время 38,3 тыс. доз препарата доставят в прививочные пункты.