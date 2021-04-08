С 8 по 15 апреля на участке КАД между развязками с ЗСД и Таллинским шоссе перекроют одну полосу

На участке внутреннего кольца КАД между развязками с ЗСД и Таллинским шоссе с 8 по 15 апреля перекроют четвертую полосу движения. Об этом сообщает ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

На участке между транспортной развязкой в узле пересечения с трассой ЗСД и с Дачным проспектом и транспортной развязкой на пересечении с Таллинским шоссе будет перекрыта одна полоса движения.

В ведомстве предупреждают, что перекрытие полосы связано с работами по уборке смета в разделительной полосе Также отмечается, что по первой, второй и третьей полосам введут ограничение скоростного режима до 50 км/ч».

Сообщается, что при проведении работ установят временные дорожные знаки, водоналивные барьеры и смонтируют световую сигнализация.

Отмечается, что работу будут вестись в круглосуточном режиме и в две смены. Информация о закрытии полосы будет выведена на табло.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на путепроводе над Кольцевой автодорогой Петербурга на развязке с Пискаревским проспектом до конца апреля перекроют одну полосу для движения транспорта.