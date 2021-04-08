Спрос на услуги салонов красоты в Петербурге за год вырос на треть

Спрос на услуги салонов красоты в Петербурге за год вырос на треть. Фото: pixabay

Спрос на услуги салонов красоты в Петербурге за год вырос на треть. Фото: pixabay

Средний чек салонов красоты в марте в Петербурге составил более 2 тысяч рублей, это на 2% меньше, чем в прошлом году. Посещать салоны горожане стали чаще, чем в прошлом году, сообщают аналитики IT-компании «Эвотор».

Среднее число чеков выросло на 30% по сравнению с прошлым годом и на 7% по сравнению чеком 3 года назад. Петербуржцы стали активнее посещать фитнес-центры, чем в прошлом году. Это можно объяснить начавшимся коронавирусом. Нынешний показатель на более, чем на 35% ниже, чем был 3 года назад. Средний чек в фитнес-клубах достиг тоже стал более 2 тысяч рублей.

Работа фитнес-центров и салонов красоты в Северной столице сейчас разрешена.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Госдуме окончательно утвердили налоговый вычет с расходов на занятия спортом и фитнесом.