В Петербурге задержали двоих жителей Брянска по подозрению в мошенничестве с квартирой на Димитрова

Один из задержанных, подозреваемый в покушении на мошенничество с квартирой. Фото: ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти

Один из задержанных, подозреваемый в покушении на мошенничество с квартирой. Фото: ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти

В Петербурге сотрудники полиции задержали двоих жителей Брянска. Они подозреваются в мошенничестве с недвижимостью.

Как стало известно gazeta.spb.ru, в целях завладения дорогостоящей квартирой они предоставили нотариусу подложные документы.

Подозреваемые задержаны. Ими оказались двое неработающих уроженцев Брянска, 57 и 43 лет. Они предоставили нотариусу подложные документы, которые позволяют вступить в наследство и получить право собственности на квартиру на улице Димитрова.

Стоимость квартиры составляет 4,4 миллиона рублей. Возбуждено уголовное дело. Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что с телефона позвонил неизвестный мужчина, представившийся сотрудником ПАО «Сбербанк России», который сообщил, что со счетом заявителя происходят мошеннические действия, для предотвращения которых необходимо сообщить смс-код, который придет на ее мобильный телефон.