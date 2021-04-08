В Петербурге задержали двоих жителей Брянска по подозрению в мошенничестве с квартирой на Димитрова

В Петербурге сотрудники полиции задержали двоих жителей Брянска. Они подозреваются в мошенничестве с недвижимостью.
Как стало известно gazeta.spb.ru, в целях завладения дорогостоящей квартирой они предоставили нотариусу подложные документы.
Подозреваемые задержаны. Ими оказались двое неработающих уроженцев Брянска, 57 и 43 лет. Они предоставили нотариусу подложные документы, которые позволяют вступить в наследство и получить право собственности на квартиру на улице Димитрова.
Стоимость квартиры составляет 4,4 миллиона рублей. Возбуждено уголовное дело. Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что с телефона позвонил неизвестный мужчина, представившийся сотрудником ПАО «Сбербанк России», который сообщил, что со счетом заявителя происходят мошеннические действия, для предотвращения которых необходимо сообщить смс-код, который придет на ее мобильный телефон.