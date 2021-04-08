МКБ впервые в России внедряет ADM c красящей капсулой

Московский кредитный банк (МКБ) совместно с ГК «Элекснет» внедряет в свою сеть самоинкассации (ADM) устройства со встроенной красящей капсулой.
При попытке взлома кассета взрывается и окрашивает находящиеся внутри устройства купюры, делая их непригодными к использованию. Магазин, на территории которого произошел взлом ADM, может без труда обменять окрашенные купюры. Подобные устройства уже широко распространены в Европе, там они смогли побороть проблему взлома ADM.
«Мы провели пилотный проект по промышленной эксплуатации нового оборудования в розничной продуктовой сети, — рассказывает Игорь Антонов, генеральный директор ГК «Элекснет». –Было принято решение масштабировать проект на всю сеть, закупили 130 ADM для установки их во всех магазинах нашего партнера из сегмента непродуктового ритейла. В будущем МКБ планирует использовать решение в виде кассет с краской не только в устройствах самоинкассации, но и банкоматах и платежных терминалах».