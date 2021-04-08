Петербуржцев предупредили об усилении ветра

Петербуржцев предупредили об усилении ветра
В Петербурге ожидается усиление ветра. Фото: pixabay.com

В четверг, 8 апреля, с 14:00 — 17:00 в Петербурге ожидается усиление ветра. Об этом предупредили в главном управлении МЧС России по городу.

Ветер северо-западного и западного направлений подует со скоростью до 14 метров в секунду.

По прогнозу синоптиков, местами пройдут кратковременные дожди с мокрым снегом.

Днем столбики термометров покажут +4…+6 градусов, в Ленобласти температура воздуха по области +2…+7°. Ветер западного направления подует со скоростью 4-9 метров в секунду, порывистый.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что средняя температура воздуха в первые два месяца лета будет близка к климатической норме — вероятность этого около 60%. Но в августе в Северной столице будет значительно жарче.

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