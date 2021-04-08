Девушка с инвалидностью упала при сходе с эскалатора на «Спортивной»

Девушка с инвалидностью упала при сходе с эскалатора на "Спортивно". Фото: Baltphoto/Николай Овсянников

Девушка с инвалидностью упала при сходе с эскалатора на "Спортивно". Фото: Baltphoto/Николай Овсянников

23-летняя петербурженка с инвалидностью получила травму головы при падении с эскалатора на станции метро «Спортивная» 2 апреля.

Из-за заболевания опорно-двигательного аппарата горожанка передвигается при помощи ходунков. Во время поездок на метро девушка пользуется услугами службы сопровождения. Такую же заявку она сделала для спуска на «Спортивную». Девушка пошла спускаться с двумя мужчинами из службы сопровождения.

При первом спуске всё было хорошо, а на втором при спускания с эскалатора девушка не удержала равновесие и упала. В результате чего получила удар головой о ходунки. Позже выяснилось, что горожанка получила закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение и ушибы. Петербурженка заявила, что ответственность должна лежать на сотрудниках, которые якобы не смогли удержать девушку.

Метро подтвердило сообщение о случившемся, но отметили, что представители службы сопровождения сделали все возможное. При сходе с эскалатора петербурженка неудачно поставила ногу, запнулась и начала падать.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в метро Петербурга заменили старые светильники на новые.