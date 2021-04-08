Прокуратура организовала проверку после падения инвалида с эскалатора на «Спортивной»

Прокуратура организовала проверку после падения инвалида с эскалатора на «Спортивной»
Девушка с инвалидностью упала при сходе с эскалатора на "Спортивно". Фото: Baltphoto/Николай Овсянников

Прокуратура организовала проверку после падения девушки с инвалидностью при сходе с эскалатора на станции метро «Спортивная» в Петербурге.

Прокуратура проверит соблюдение требований федерального законодательства о социальной защите прав инвалидов, сообщили в ведомстве. По итогам проверки будет дана оценка действиям сотрудников метрополитена, осуществляющих организацию и сопровождение инвалида.

Напомним, 23-летняя петербурженка с инвалидностью получила травму головы при падении с эскалатора на станции метро «Спортивная». Инцидент произошел 2 апреля.

Из-за заболевания опорно-двигательного аппарата девушка передвигается при помощи ходунков. Во время поездок на метро девушка пользуется услугами службы сопровождения. Такую же заявку она сделала для спуска на «Спортивную». Девушка пошла спускаться с двумя мужчинами из службы сопровождения. Девушка не удержала равновесие и упала. В результате чего получила удар головой о ходунки.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что эксперт рассказала, как новая транспортная модель Санкт-Петербурга повлияет на жизни маломобильных граждан. Она отметила, что ситуация должна улучшится, а пока что маломобильным гражданам сложно пользоваться общественным транспортом.

"Спортивная" инвалид прокуратура


 

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