В Петербурге сразу после метели будет жара до плюс 17 градусов

Синоптики продолжают прогнозировать переменчивую погоду Северной столицы. Об этом сообщает телеканал «Санкт-Петербург».

Сразу после снега город на Неве может настигнуть очень теплая погода.

Главный синоптик Петербурга Александр Колесов объяснил, что теплая погода будет уже в эти выходные. Так, столбики термометров покажут до плюс 10 градусов.

Отмечается, что начало будущей недели сулит невероятно теплой погодой. В городе может подняться температура до плюс 17 градусов.

При этом, синоптик предупреждает, что высокие температуры горожане застанут ненадолго.

По мнению специалиста, циклон будет оказывать влияние на город лишь только в понедельник и во вторник. Затем свои позиции опять будет отстаивать холод. Температура опустится ниже 10 градусов.

Прогнозируется, к середине следующей недели в Петербурге снова понизится температура до 6-8 градусов. Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что жителей Ленинградской области предупредили о густом тумане 8 апреля.