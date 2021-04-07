Жителей Ленобласти предупредили о густом тумане в четверг

Автомобилистов попросили быть осторожнее и соблюдать скоростной режим.
В Ленинградской области в четверг, 8 апреля, ожидается густой туман. Видимость на дорогах будет составлять 500 метров и менее, так что автомобилистам стоит быть внимательнее и осторожнее. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.
Спасатели отметили, что из-за тумана повышается вероятность различного рода происшествий. Бдительность важно проявить и пешеходам, чтобы не стать жертвой аварии.
«С учетом сложившейся гидрометеорологической обстановки воздержитесь от выхода на ледовые поля Ленинградской области»,
— предупреждают сотрудники МЧС.
Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Гидрометцентре рассказали, какой погоды ждать в Европейской России. По его прогнозу, 9 апреля начнется повышение давление и будет заметной разница температур. Такая погода будет характерна для центра Европейской России.