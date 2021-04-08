Директор НИИ Пастера сравнил вакцины «Спутник V» и «ЭпиВакКорона»

В Северную столицу завезли первую партию новой антиковидной вакцины «ЭпиВакКорона», созданную новосибирским центром «Вектор». Директор петербургского НИИ имени Пастера Арег Тотолян рассказал, в чем разница нового препарата и вакцины «Спутник V».

Во-первых, вакцины отличаются принципом действия. В «Спутнике» фрагмент коронавируса доставляется в организм при помощи вектора аденовируса, а в «ЭпиВакКороне» вместо вируса используют пептиды, небольгие цепочки аминокислот. Поэтому «ЭпиВакКорона» практически не вызывает побочные эффекты, передает «Комсомольская правда».

НИИ Пастера получил первую партию новой вакцины в декабре, было привито 50 сотрудников, рассказывает Тотолян. Только у одного из них поднялась температура до 37.4 градусов. Но самой распространенной реакцией была боль в месте инъекции, которая проходила примерно через сутки.

По словам директора, судить о эффективности вакцин специалисты смогут лишь через год, когда будут собраны объективные данные по иммунному ответу. Пока «Спутник» и «ЭпиВакКорона» считаются одинаково эффективными».

Противопоказания к вакцинации у препаратов одни и те же: это аллергические реакции, первичные иммунодефициты и хронические заболевания в стадии обострения.

В комитете по здравоохранению сообщили, что в ближайшие дни вакцина «ЭпиВакКорона» поступит на фармацевтические базы, после чего ее распределят по поликлиникам. Партия небольшая — всего 14 тысяч доз. Запись планируют открыть с понедельника.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Ленинградскую область доставили первую партию «ЭпиВакКорона».