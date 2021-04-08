Эрмитаж рассказал, от кого пришла жалоба на обнаженные скульптуры

Эрмитаж рассказал, от кого пришла жалоба на обнаженные скульптуры
Государственный Эрмитаж. Фото: Pixabay

В Петербурге в Государственный Эрмитаж из Смольного переслали жалобу на «развратное искусство». Об этом сообщает «Фонтанка».

Оказалось, что письмо о негативном влиянии скульптур на несовершеннолетних в Смольный написал обычный гражданин, имя которого Эрмитаж разглашать не может.

А уже в Администрации Петербурга, из отдела по работе с обращениями граждан, оно было перенаправлено в Эрмитаж.

В музее заметили, что им зачастую приходят подобные письма, поэтому они привыкли к таким историям.

Также там добавили, что отвечать приходится на самые разнообразные жалобы, в том числе самого неожиданного и порой нелепого содержания.

Оказывается, администрации Смольного не имеет права не пересылать поступающие обращения тем, о ком в них идет речь.

Напомним, что в Государственный Эрмитаж пришла жалоба о том, что вид обнаженных скульптур дурно влияет на детей.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Северной столице дети, студенты и пенсионеры смогут посетить Государственный Эрмитаж за 300 рублей.

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