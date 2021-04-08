Почти треть петербуржцев с COVID переносят болезнь в тяжелой форме

Почти треть петербуржцев с COVID переносят болезнь в тяжелой форме
На аппарате ИВЛ находятся 178 пациентов. Фото: Baltphoto/ Valentin Egorshin-1-7

Почти 30 процентов ковид-пациентов в Петербурге переносят болезнь в тяжелой форме.

На данный момент 178 горожан находятся на аппарате ИВЛ. Всего в городе развернуто 5 273 коек, из них свободно 844. Об этом сообщила пресс-служба Межведомственного городского координационного совета по противодействию распространению COVID-19,

По исследованиям, уровень заболеваемости близок к плато. За весь период в Петербурге вакцинировано 432 606 человек. Из них 308 784 полностью закончили цикл вакцинации.

Напомним, сегодня в город доставлена новая партия вакцины в количестве 38,3 тыс. дозы, из них 13,7 тыс. «ЭпиВакКорона» и 24,6 тыс. «Спутник V».

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что 9 апреля в петербургском ТРК «Гулливер» откроется мобильный пункт вакцинации от коронавируса. Он станет 13-м пунктом вакцинации в Северной столице.

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