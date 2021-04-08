Новый мобильный пункт вакцинации от COVID-19 откроют в ТРК «Гулливер»

В пятницу, 9 апреля, в петербургском ТРК «Гулливер» откроется мобильный пункт вакцинации от коронавируса. Он станет 13-м пунктом вакцинации в Северной столице.

С 9 апреля петербуржцы смогут привиться от коронавируса в мобильном пункте вакцинации в ТРК «Гулливер» на Торфяной дороге, пишет «Петербургский дневник».

Сейчас для жителей города доступны мобильные пункты в «Невском центре» на Невском проспекте, «Сити Молле» на Коломяжском проспекте, «Охта Молле» на Якорной, в «Европолисе» на Полюстровском проспекте. Кроме того, вакцинация проходит в «Жемчужной плазе» на Петергофском шоссе, ТРК «Гранд Каньон» на проспекте Энгельса, в магазинах «Леруа Мерлен» на Выборгском шоссе и на улице Коллонтай», ТЦ «Старая деревня» на Торфяной дороге и ТРК «Лондон Молл» на Коллонтай.

Также пункты вакцинации работают на стадионах «Газпром Арена» и «Ледовый дворец», в Едином медицинском центре на улице Красного Текстильщика и в Михайловском театре.

В медучреждениях открыты 134 пункта вакцинации.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что власти Петербурга сообщили о готовности привить от COVID-19 иностранных студентов.