Власти Петербурга сообщили о готовности привить от COVID-19 иностранных студентов

Чиновник отметил, что вакцинация иностранных студентов не должна привести к нехватке препарата. Фото: pixabay

Чиновник отметил, что вакцинация иностранных студентов не должна привести к нехватке препарата. Фото: pixabay

В Смольном сообщили, что иностранные студенты в Петербурге смогут привиться от коронавирусной инфекции.

Вице-губернатор Владимир Княгинин заявил, что решение о вакцинации для иностранных студентов должны принять на уровне правительства РФ. По мнению чиновника, вакцинацию нужно проводить и среди трудовых мигрантов.

Княгинин выразил надежду, что этот вопрос разрешится в ближайшее время. Он отметил, что в вакцинации от коронавируса в настоящий момент заинтересованы все стороны.

Чиновник также отметил, что вакцинация иностранцев не должна привести к нехватке препарата. Вице-губернатор объяснил это тем, что сейчас в городе проживают не так много граждан других государств.

Ранее иностранные студенты выразили желание привиться от ковида. Однако в пунктах вакцинации требуют российский паспорт. После этого в ряде петербургских вузов пояснили, что разрешение на вакцинацию для иностранцев может выдать Минобрнауки РФ.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербург доставили первую партию «ЭпиВакКороны»: ответы на важные вопросы о новой вакцине.