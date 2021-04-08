Власти Петербурга сообщили о готовности привить от COVID-19 иностранных студентов

В Смольном сообщили, что иностранные студенты в Петербурге смогут привиться от коронавирусной инфекции.
Вице-губернатор Владимир Княгинин заявил, что решение о вакцинации для иностранных студентов должны принять на уровне правительства РФ. По мнению чиновника, вакцинацию нужно проводить и среди трудовых мигрантов.
Княгинин выразил надежду, что этот вопрос разрешится в ближайшее время. Он отметил, что в вакцинации от коронавируса в настоящий момент заинтересованы все стороны.
Чиновник также отметил, что вакцинация иностранцев не должна привести к нехватке препарата. Вице-губернатор объяснил это тем, что сейчас в городе проживают не так много граждан других государств.
Ранее иностранные студенты выразили желание привиться от ковида. Однако в пунктах вакцинации требуют российский паспорт. После этого в ряде петербургских вузов пояснили, что разрешение на вакцинацию для иностранцев может выдать Минобрнауки РФ.
Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербург доставили первую партию «ЭпиВакКороны»: ответы на важные вопросы о новой вакцине.