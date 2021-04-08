СКА одержал победу над ЦСКА в матче полуфинала Кубка Гагарина

Игра состоялась между ЦСКА и СКА. Фото: Baltphoto/ Андрей Пронин

Игра состоялась между ЦСКА и СКА. Фото: Baltphoto/ Андрей Пронин

Хоккеисты петербургского СКА дома одержали победу над московским ЦСКА. Игра завершилась со счетом 3:1.

Матч состоялся в четверг, 8 апреля, в Ледовом дворце. Заброшенными шайбами в составе петербуржцев отличились Линден Вей, Мальте Стремвалль и Василий Подколзин. У москвичей отличился Максим Шалунов.

Эта победа стала для петербуржцев первой в серии. Следующая игра пройдет в Москве 10 апреля.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в предыдущем матче, который состоялся 4 апреля, СКА проиграл ЦСКА со счетом 2:5.