Восемь человек скончались после прививки от COVID в Литве

Все случаи связаны с возрастом пациентов и их хроническими заболеваниями. Фото: Pixabay

Все случаи связаны с возрастом пациентов и их хроническими заболеваниями. Фото: Pixabay

В Литве после прививок от коронавирусной инфекции скончались восемь человек. Об этом рассказала сотрудник госагентства по контролю за лекарственными средствами Ругиле Пильвинене.

Соответствующие данные стали известны 8 апреля. По ее словам, все случаи связаны с возрастом пациентов и их хроническими заболеваниями.

Как сообщили «РИА Новости», Пильвинене отметила, что все ковид-пациенты были пенсионерами — их возраст на момент смерти был от 69 лет до 91 года.

Напомним, в Литве для вакцинации используются три препарата — Pfizer/BioNTech, Moderna и AstraZeneca.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала об еще одном случае смерти после вакцинации от COVID-19 в Литве. Пожилой житель умер через несколько минут после прививки от коронавируса.