В Литве пожилой мужчина умер через несколько минут после вакцинации от коронавируса

Эксперты считают, что прививка и летальный исход никак не связаны.
Власти Литвы рассказали о смерти 77-летнего мужчины сразу после прививки от коронавируса. Об этом пишет портал Delfi.
В сообщении сказано, что специалисты пока не нашли взаимосвязи между введенным препаратом и летальным исходом. То есть пожилой мужчина скончался не из-за вакцины, уверены врачи.
«Но, поскольку смерть наступила через несколько минут после прививки, служба зафиксировала этот случай как еще одно сообщение о нежелательном эффекте»,
— заявили власти.
Известно, что у пациента были проблемы с сердцем и кровеносной системой. Эксперты заявляют, что произошедшее – это случайность. Непонятно, каким препаратом прививали мужчину.
Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Москве начались испытания «Спутника Лайт».