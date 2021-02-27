В Литве пожилой мужчина умер через несколько минут после вакцинации от коронавируса

Эксперты считают, что прививка и летальный исход никак не связаны.

Власти Литвы рассказали о смерти 77-летнего мужчины сразу после прививки от коронавируса. Об этом пишет портал Delfi.

В сообщении сказано, что специалисты пока не нашли взаимосвязи между введенным препаратом и летальным исходом. То есть пожилой мужчина скончался не из-за вакцины, уверены врачи.

«Но, поскольку смерть наступила через несколько минут после прививки, служба зафиксировала этот случай как еще одно сообщение о нежелательном эффекте»,

— заявили власти.

Известно, что у пациента были проблемы с сердцем и кровеносной системой. Эксперты заявляют, что произошедшее – это случайность. Непонятно, каким препаратом прививали мужчину.

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