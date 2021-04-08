Врач назвал продукт, который способен «убить» организм

Врач назвал продукт, который способен &#171;убить&#187; организм
Фото: unsplash

Поджелудочную может уничтожить обычный хлеб. Такое мнение выразил российский врач-диетолог Алексей Ковальков.

По его словам, если сравнить хлеб с сахаром-рафинадом, его уровень гликемического индекса составляет 80, а сахара всего 65. Он добавил, что большинство людей не тратят столько энергии, чтобы компенсировать употребление этого продукта.

«Это нас убивает, разрушает нашу поджелудочную», — заявил специалист на своем канале в YouTube.

Медик подчеркивает, что хлеб нельзя есть чаще двух-трех раз в течение года.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что диетолог посоветовала отказаться от свежего хлеба. Мягкий и горячий хлеб обладает более высокой кислотностью, что может быть опасно при наличии заболеваний желудочного кишечного тракта.

врач рекомендации хлеб


 

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