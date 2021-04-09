Полиция арестовала Колпинских лжецелительниц

8 апреля 2021 года у дома 16 в пер. Джамбула в ходе проведения комплекса оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками Управления уголовного розыска ГУ МВД России задержаны две представительницы кочевого народа: 51-летняя уроженка Ставропольского края и 32-уроженка Воронежской области. В Петербурге женщины проживают в съемной квартире на Загородном проспекте, старшая из них ранее уже была судима за мошенничества.

Перебравшись в Петербург, женщины «зарабатывали» на «снятии порчи» с пенсионеров, сообщает Gazeta.Spb.ru Одна из злоумышленниц, представляясь гадалкой, рассказывала «жертве» о наложенном на нее проклятии и о страшном недуге, ее сообщница в это время изображала историю чудесного исцеления, таким образом рекламируя «целительницу». Поверив в магические способности «гадалки», взволнованные пенсионеры отдавали ей не только денежные средства, но и ювелирные изделия. Что примечательно, задержанные менялись межу собой ролями «гадалки» и «исцелившейся».

На данный момент полицейские установили причастность задержанных к двум эпизодам мошенничества на территории города Колпино. Действуя по вышеописанной схеме, злоумышленницы заработали на пенсионерках, 67 и 75 лет, 313 тысяч рублей. По обоим фактам возбуждены уголовные дела по статье 159 УК РФ (мошенничество). Подозреваемые задержаны на основании статьи 91 УПК РФ.

В настоящее время проводятся дополнительные оперативно-розыскные мероприятия по установлению других эпизодов преступной деятельности задержанных.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что доверчивая пенсионерка с проспекта Наставников перевела мошенникам 1,3 млн рублей.