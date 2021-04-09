Полиция задержала подозреваемого в ограблении мужчины

В полицию Петродворцового района обратился гражданин 1997 года рождения с заявлением о том, что 29 января около 20:20 у дома 27/2 на улице Львовской неизвестный мужчина распылил ему в лицо газовый баллончик и открыто похитил мобильный телефон «Самсунг А51», сообщает Gazeta.SPb.ru

7 апреля в 15:25 у дома 2 по улице Орловской в результате проведения оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками полиции по подозрению в совершении данного преступления задержан неработающий гражданин 1986 года рождения. По данному факту возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 161 УК РФ (грабеж). Подозреваемому избрана мера пресечения — подписка о невыезде.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что задержан разбойник, напавший на салон сотовой связи на Красноармейской. Мужчина распылил из баллончика в лицо 25-летней девушке газ и скрылся вместе с телефоном.