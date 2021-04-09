Задержана жительница Брянска, продавшая пенсионерке втридорога видеоглазок

7 апреля в 13:45 в полицию поступило сообщение от женщины о том, что в квартире ее 69-летней соседки, проживающей на улице Чехова в Тосно, находится подозрительная женщина. Прибывшими сотрудниками полиции на месте происшествия задержана 46-летняя неработающая жительница Брянска, сообщает Gazeta.SPb.ru

Установлено, что женщина-продавец пришла в квартиру пенсионерке и предложила приобрести видеоглазок, за который та отдала 8 000 рублей. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 159 УК РФ (мошенничество). Подозреваемая задержана на основании статьи 91 УПК РФ. Проводится проверка по установлению иных эпизодов противоправной деятельности задержанного.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что задержан второй подозреваемый в покушении на мошенничество в сфере страхования. 31-летний подозреваемый задержан на основании статьи 91 УПК РФ.