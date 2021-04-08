Задержан второй подозреваемый в покушении на мошенничество в сфере страхования

Задержан второй подозреваемый в покушении на мошенничество в сфере страхования. Фото: ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области

Задержан второй подозреваемый в покушении на мошенничество в сфере страхования. Фото: ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области

Как ранее сообщала Gazeta.Spb.ru , в начале марта полицейскими был задержан 28-летний петербуржец, который с целью получения страховых выплат инсценировал хищение принадлежащий ему иномарки «РЕНО КАПТУР». По данному факту было возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30, части 3 статьи 159.5 УК РФ (покушение на мошенничество в сфере страхования). Подозреваемому была избрана мера пресечения – подписка о невыезде и надлежащем поведении.

7 апреля в результате дальнейших следственно-оперативных мероприятий сотрудниками ГУ МВД России совместно с Рогсгвардией установлен и задержан второй фигурант данного уголовного дела — ранее судимый за мошенничество 31-летний петербуржец. 31-летний подозреваемый задержан на основании статьи 91 УПК РФ. Продолжаются мероприятия по установлению других эпизодов преступной деятельности.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге пенсионерка отдала более миллиона рублей за лечение на расстоянии.