Гостям Евро-2020 будут помогать 1500 волонтеров

Центр подготовки городских волонтеров Чемпионата Европы по футболу UEFA 2020 завершил отбор добровольцев

Всего люди подали около 11 тысяч заявок. Отобрано 1500 человек. Практически 90% из них — это женщины и 10% — мужчины. 84% — работающие волонтеры, 13% — студенты. 3% — пенсионеры. Организаторами оценивалось знание иностранного языка, личные и другие качества.

Губернатор Александр Беглов отметил, что волонтёры выполняют очень важную роль. Они помогают болельщикам и представляют всю Россию.

Стать добровольцем мог любой желающий, старше 16 лет и владеющий любыми иностранными языками. Средистудентов больше всего волонтёров из РГПУ им. А.И.Герцена и НИУ ВШЭ. Среди работающих больше всего инженеров.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что В Петербурге открываются новые центры выдачи паспортов болельщика.