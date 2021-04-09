В Петербурге выявили 703 новых случая заражения COVID-19

В Петербурге выявили 703 новых случая заражения COVID-19
Подтверждены новые случаи коронавируса. Фото: Смольный

За последние сутки в Северной столице было подтверждено 703 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Город по-прежнему на втором месте по заболеваемости среди других российских регионов.

Об этом в пятницу, 9 апреля, сообщает оперативный штаб по мониторингу ситуации с заболеванием COVID-19. Лидером по заболеваемости остается Москва, где за сутки коронавирус нашли у 2421 человека. На третьем месте, после Петербурга, находится Московская область, в которой за сутки заболели 594 человека. В Ленинградской области выявлено 89 новых случаев.

Общее число заболевших коронавирусом в Петербурге достигло 400 989 человек. За время пандемии от коронавирусной инфекции вылечились 356 556 петербуржцев. Число пациентов, которые болеют ковидом в настоящий момент, составляет 31 882 человека.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что тесты на коронавирус за сутки сдали более 21 тысячи жителей Петербурга.

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