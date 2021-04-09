Петербурженка подала жалобу в ЕСПЧ из-за принудительной госпитализации с COVID-19

Жительница Петербурга Анна Ильина стала первой в стране, кто подал в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) жалобу на принудительную госпитализацию из-за подозрений на коронавирус.

Юрист Павел Чиков рассказал своем Telegram-канале, что Ильина была госпитализирована в Боткинскую больницу в феврале 2020 года. Соответствующий иск был выдан Роспотребнадзором, когда петербурженка почувствовала недомогание по возвращении из Китая. В стационаре она провела всего сутки, после чего самовольно ушла из больницы. Через неделю она получила отрицательный результат теста, однако ее все равно принудительно госпитализировали.

По мнению Ильиной, ее право на свободу и личную неприкосновенность было нарушено судом. Юрист заключил, что они обращались в Верховный суд России, но ответа не получили. После этого было решено обратиться в ЕСПЧ.

Летом прошлого Ильина пыталась обжаловать решение о госпитализации и в Городском суде, однако суд отказал, признав решение первой инстанции законным.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что глава СПЧ считает, что жалобу на обнаженные скульптуры в Эрмитаже надо переправить психиатру.