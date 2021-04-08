Глава СПЧ считает, что жалобу на обнаженные скульптуры в Эрмитаже надо переправить психиатру

Эрмитаж упрекнули в том, что обнаженные скульптуры дурно влияют на детей. Фото: Baltphoto/ Елена Яковлева

Эрмитаж упрекнули в том, что обнаженные скульптуры дурно влияют на детей. Фото: Baltphoto/ Елена Яковлева

Глава Совета по правам человека при президенте РФ Валерий Фадеев прокомментировал жалобу на обнаженные скульптуре в Эрмитаже.

По мнению главы СПЧ, все подобные жалобы нужно сразу переплавлять психиатру. Об этом он сообщил в четверг, 8 апреля, в ходе мероприятия в парке «Россия — моя история».

Ранее в Государственный Эрмитаж поступила жалоба о том, что обнаженные скульптуры могут негативно влиять на психику маленьких посетителей. Директор культурного учреждения Михаил Пиотровский объяснил, что Эрмитаж очень интерактивен. Сотрудникам зачастую поступают разнообразные письма, которые, случается, являются довольно агрессивными. Однако данная жалоба является официальной, она пришла из официальных органов, в связи с чем музею придется на нее ответить.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что психолог рассказала, могут ли обнаженные скульптуры в Эрмитаже негативно влиять на детей. Она считает, что это, наоборот, идет на пользу.