Психолог рассказала, могут ли обнаженные скульптуры в Эрмитаже негативно влиять на детей

Эрмитаж упрекнули в том, что обнаженные скульптуры дурно влияют на детей. Фото: Baltphoto/ Елена Яковлева

Эрмитаж упрекнули в том, что обнаженные скульптуры дурно влияют на детей. Фото: Baltphoto/ Елена Яковлева

На Эрмитаж поступила официальная жалоба о том, что обнаженные скульптуры якобы негативно влияют на маленьких посетителей. Однако психолог Ирэна Пахомова считает, что это, наоборот, идет на пользу.

Специалист рассказала телеканалу «Санкт-Петербург«, детей с маленького возраста нужно просвещать. В пятилетнем возрасте ребенку уже следует объяснить строение тела, рассказать про половые органы, как они выглядят и чем мальчики отличаются от девочек.

По словам психолога, ребенок, который ничего не знает про строение тела, конечно, может удивиться при виде такой скульптуры и начать ее разглядывать. Однако никаких негативных последствий для психики это понести не может.

Пахомова добавила, что ребенок, увидевший такое произведение искусства, начнет задавать вопросы. Будет лучше, как отмечает психолог, если он получит ответы. Иначе он может решить, что это запретная тема, из-за которой впоследствии могут возникнуть комплексы.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Эрмитаж упрекнули в том, что обнаженные скульптуры дурно влияют на детей.