Официальная жалоба: Эрмитаж упрекнули в том, что обнаженные скульптуры дурно влияют на детей

В Государственный Эрмитаж пришла жалоба о том, что вид обнаженных скульптур дурно влияет на детей. Об этом сообщил генеральный директор музея Михаил Пиотровский.

В крупнейший музей изобразительного и декоративно-прикладного искусства Эрмитаж поступила официальная жалоба о том, что вид обнаженных скульптур плохо влияет на несовершеннолетних гостей павильона.

Пиотровский объяснил, что Эрмитаж очень интерактивен. Сотрудникам зачастую поступают разнообразные письма, которые, случается, являются довольно агрессивными.

При этом генеральный директор музея заметил, что поступают и важные предложения и требования, которые Эрмитаж должен иметь в виду.

«Когда-то я смеялся, когда нам говорили: соберите все ваши обнаженные скульптуры в одну комнату и повесьте знак «18+», чтобы детей наших не развращать», — заметил Пиотровский.

Однако данная жалоба является официальной, она пришла из официальных органов, в связи с чем музею придется на нее ответить.

Отметим, что директор Эрмитажа не стал говорить из какого конкретно ведомства поступила такая жалоба.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Северной столице дети, студенты и пенсионеры смогут посетить Государственный Эрмитаж за 300 рублей.