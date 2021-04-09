Лепнину дома Ванюковой будет спасать подрядчик, реанимировавший изуродованный фасад дома Лидваля на Петроградке

Контракт на капитальный ремонт дома А.И. Ванюковой на Большом проспекте П.С. 2/1 получила компания ООО «СпецСтрой». Совсем недавно со здания сняли строительные леса, обнажив изуродованный фасад после капремонта. Утрачены были декоративные элементы. Отметим, что именно этот подрядчик приводил в порядок дом Лидваля на Каменноостровском проспекте, 61.

О смене подрядчика Gazeta.SPb сообщил генеральный директор НО «Фонд – региональный оператор капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах» (ФКР) Петр Погребняк.

Ранее жители Петроградской стороны пожаловались на качество ремонта дома на углу Большого проспекта Петроградской стороны и Ждановской набережной. Капитальный ремонт рабочие там начали в прошлом году, а весной этого ушли с объекта. Строительные леса сняли, и взору горожан и открылась жуткая картина – оказалось, что участки, на месте которых была лепнина, забросали штукатуркой, часть элементов не была воссоздана.

Жалоба на качество ремонта появилась и на портале «Наш Санкт-Петербург».

Как выяснила Gazeta.SPb, на объекте работала компания ООО «Стройкомплект». В ФКР утверждают, что подрядчик неоднократно срывал сроки, а специалисты Фонда делали замечания по качеству выполняемых работ и по нарушению «операционной технологической последовательности работ».

В результате договор с компанией расторгли в одностороннем порядке в конце декабря прошлого года.

«По состоянию на 06.04.2021 выполнен полный демонтаж лесов и уборка прилегающей территории», — заявил Погребняк.

Контракт на работы выиграла компания ООО «СпецСтрой». Подрядчик должен будет выполнить капремонт фасадов здания. Во время строительно-монтажных работ обещают восстановить лепной декор и штукатурные поверхности, в том числе декоративную отделку «Шуба». По данным ФКР, работы завершатся к июлю этого года.

Отметим, что в подобной ситуации уже оказывался дом Лидваля на Каменноостровском проспекте, 61. Компания «Строительная культура» не один год пыталась привести здание в порядок. Фасад в результате просто изуродовали. Тогда вину за результат вице-губернатор Николай Бондаренко, отвечающий, в том числе за вопросы жилищной политики и жилищно-коммунального хозяйства, переложил на некомпетентных рабочих. За ремонт взялся ООО «СпецСтрой».

Горожане продолжали пристально следить за тем, что происходило на объекте. Летом прошлого года фасад дома Лидваля преобразился до неузнаваемости, но петербуржцев смущала некоторая кривизна отделки. Свои замечания сделал и КГИОП. Ремонт этого дома все-таки завершили.