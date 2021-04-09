Вкусная еда и много музыки: афиша на выходные от Gazeta.SPb

Если прохладная погода пока смущает вас, и вы не готовы выйти на прогулку по Петербургу, выходные можно провести, слушая музыку и дегустируя необычные блюда. Gazeta.SPb рассказывает о культурных событиях в Северной столице на предстоящих выходных.

Любителям фортепиано

Концерт «Фортепианная музыка XIX–XXI веков для детей» пройдет в субботу, 10 апреля, в библиотеке национальных литератур. Для слушателей сыграют пьесы из «Детского альбома» Чайковского и «Альбома для юношества» Шумана и другие произведения.

Бах и Моцарт

В библиотечно-информационном и культурном центре искусства и музыки библиотеки имени Маяковского скрипачка Лида Морозова и победитель нескольких органных конкурсов Андрей Шейко исполнят камерные произведения Баха, Глюка, Моцарта и других композиторов.

Флейты и арфы

В воскресенье, 11 апреля, в Мариинском театре в рамках фестиваля флейта и арфы дадут концерт. Гостям предлагают тематическую программу «Джазовая сюита».

Открытие фестиваля уже прошло 7 апреля. Один концерт в рамках фестиваля запланирован на пятницу, 9 апреля.

В концертах фестиваля принимают участие артисты оркестров Мариинского театра, Санкт-Петербургской филармонии, Большого театра, Госоркестра им. Светланова, Российского национального оркестра, Национального филармонического оркестра, Московского государственного академического симфонического оркестра и оркестра театра «Санктъ-Петербургъ опера».

«Весенний фейерверк»

В субботу, 10 апреля, во дворце искусства Ленобласти откроют хореографический фестиваль-конкурс «Весенний фейерверк». 58 начинающих коллективов будут бороться за гран-при в нескольких номинациях. В воскресенье, 11 апреля, выступят уже образцовые и заслуженные ансамбли.

«Антология голоса»

В воскресенье, 11 апреля, петербуржцев будут ждать и в концертном зале Российской национальной библиотеки. Там пройдет музыкальный конкурс «Антология голоса», на котором солисты из Петербурга будут демонстрировать свои вокальные способности.

«Под музыку Вивальди»

Послушать произведения Вивальди в этот день можно будет в лютеранской церкви Святого Михаила. Заодно горожане могут полюбоваться и зданием, которое было построено в 1876-м году по проекту военного инженера Бульмеринга. Церковь считается одним из первых образцов поздней российской псевдоготики.

Музыкальная выставка

Сегодня, 9 апреля, проект Артмузы и Капеллы откроет цикл мероприятий, посвященных синтезу и взаимному проникновению искусств. Пианист Илья Чирсков и скрипач Владимир Погорецкий подготовили авторские плейлисты академической музыки под выставочный проект «В потоке света» культовой школы живописи Юрия Нашивочникова.

Выставка будет проходить в Артмузе до 21 апреля.

Ресторанный фестиваль

У того, кто считает кулинарию настоящим искусством, на этих выходных еще будет шанс посетить ресторанный фестиваль. В Северной столице он проходит уже в девятый раз.

Среди участников, которые готовы накормить петербуржцев, — рестораны «Речной», «Банщики», «Русская рыбалка», «Палкинъ», Charlie, «Багратион» и другие заведения.