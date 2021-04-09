Врач назвал симптомы, с которыми нужно сразу обращаться в поликлинику

Врач назвал симптомы, с которыми нужно сразу обращаться в поликлинику
Важно обращаться внимание на изменения в самочувствии. Фото: pixabay

Он призвал внимательнее следить за самочувствием и реагировать на тревожные сигналы.

Врач рассказал о симптомах, с которыми нужно немедленно обращаться к специалисту. Об этом пишет РИА Новости. Он отметил, что важно следить за всеми изменениями и тревожными сигналами, чтобы вовремя получить помощь и исключить риск развития серьезного заболевания.

Среди симптомов он выделил повышение артериального давления, боль в суставах, чувство усталости, снижение работоспособности и ухудшение памяти. Также нужно забеспокоиться, если человек резко похудел, поправился, перестал высыпаться и прочее.

Если же пациент ощущает боль в груди, животе и острую головную боль, то стоит и вовсе вызывать скорую помощь.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что врач назвал продукт, который способен «убить» организм. Медик подчеркивает, что хлеб нельзя есть чаще двух-трех раз в течение года.

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