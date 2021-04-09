Площадь Ленина снова станет гайд-парком

Площадь Ленина снова станет гайд-парком
Площадь Ленина. Фото: Гугл Карты

Вишневский заявил, что список городских гайд-парков расширили.

Депутат ЗакСа Борис Вишневский рассказал, что правительство дополнило список городских гайд-парков. В него снова включили площадь Ленина у Финляндского вокзала – территорию формально исключали из списка из-за закона о предельной заполняемости специально отведенных мест. Об этом политик рассказал на своей странице в Facebook.

Он отметил, что в список гайд-парков вернут сразу несколько отмененных площадок, но далеко не все из них устраивают Вишневского. Он считает, что места, где могут собираться петербуржцы, должны быть удобнее и не слишком далеко от центра. Депутат заверил, что будет бороться за включение в список гайд-парков Пионерской и Греческой площадей.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Шишлов рассказал о закрытии гайд-парка на площади Ленина. Он отметил, что постановление 2019 года утратило силу.

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