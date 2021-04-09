Россиянам могут запретить летать в Турцию

В стране ухудшилась эпидемиологическая обстановка, поэтому власти размышляют об ограничении рейсов.

Оперативный штаб по борьбе с коронавирусом будет рекомендовать сократить количество рейсов в Турцию. О чем этом пишет РБК, ссылаясь на собственные источники.

Эксперты, наблюдая за распространением коронавируса на курорте, отмечают, что эпидемиологическая обстановка в Турции вызывает беспокойство. Также российские власти переживают о том, чтобы в страну не ввезли новый штамм коронавируса.

«Турцию закрывают на месяц или вводят 14-дневный карантин для тех, кто вернется из Турции»,

— уточнил собеседник РБК.

Напоминаем, что премьер-министр Михаил Мишустин заявлял, что в преддверии праздников нужно ввести дополнительные ограничения, чтобы не допустить роста заболеваемости.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Гинцбург призывает массово вакцинировать животных от коронавируса.