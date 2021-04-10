Россиянам рассказали, как правильно жарить шашлык на даче

В МЧС рассказали, как правильно жарить шашлык на даче.

Шашлык запрещено жарить во дворах многоэтажек, в гаражах, на балконах и лоджиях.

Из-за введения противопожарного режима на природе жарить шашлык запрещено, собственном дачном участке можно, сообщает РИА «Новости».

Мангалы и жаровни можно располагать на расстоянии не менее 5 метров от зданий и построек, а от лиственных деревьев он должен быть установлен на расстоянии 30 метров. До хвойных расстояние должно быть минимум 100 метров.

На территории вокруг места сжигания мусора не должно быть сухой травы и других горючих материалов в радиусе десяти метров.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что петербуржцев оштрафовали на 450 тыс. рублей за шашлыки в лесах. Больше всего нарушений собрали в Юнтоловском заказнике и на территории природного памятника «Комаровский берег» — 49 и 38 соответственно.