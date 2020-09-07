Петербуржцев оштрафовали на 450 тыс. рублей за шашлыки в лесах

На петербуржцев составили 90 административных протоколов за разведение костров и мангалов. Фото: pixabay

На петербуржцев составили 90 административных протоколов за разведение костров и мангалов. Фото: pixabay

Петербуржцам, которые решили приготовить шашлыки в заповедниках, выписали штрафы на сумму свыше 450 тыс. рублей.

Как сообщают «Санкт-Петербургские ведомости«, ссылаясь на комитет по природопользованию, за три месяца минувшего лета госинспекторы в сфере охраны окружающей среды провели 72 рейда. На петербуржцев составили 90 административных протоколов за разведение костров и мангалов, и еще 20 за передвижение на моторной лодке по акваториям озер и рек.

Больше всего нарушений собрали в Юнтоловском заказнике и на территории природного памятника «Комаровский берег» — 49 и 38 соответственно. За лето петербуржцев оштрафовали на общую сумму 454,5 тыс. рублей.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что нелегальным перевозчикам в Петербурге выписали штрафов на 3,3 млн рублей. По результатам рейдов была запрещена эксплуатация более 80 транспортных средств