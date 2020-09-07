Нелегальным перевозчикам в Петербурге выписали штрафов на 3,3 млн рублей

За 2020 год в Петербурге проверили более пяти тысяч единиц общественного транспорта. Фото: Baltphoto/ Андрей Пронин

За 2020 год в Петербурге проверили более пяти тысяч единиц общественного транспорта. Фото: Baltphoto/ Андрей Пронин

Городской комитет по транспорту подвел итоги противодействия работе нелегальных перевозчиков в Петербурге.

Как сообщили в пресс-службе ведомства, за 2020 год в Петербурге проверили более пяти тысяч единиц общественного транспорта, выполняющих пассажирские перевозки на регулярных маршрутах.

Глава комитета по транспорту Кирилл Поляков сообщил, что за восемь месяцев 2020 года в городе проведено 448 рейдов, арестовано 36 транспортных средств категории D. Правоохранители привлекли к административной ответственности более тысячи водителей. Также за это время вынесено 195 штрафов на сумму 3,3 млн рублей.

По результатам мероприятий по контролю технического и санитарного состояния подвижного состава была запрещена эксплуатация более 80 транспортных средств, автобусы вернули в парки для устранения неисправностей.

Отмечается, что одним из ключевых признаков наличия на маршруте нелегального перевозчика является отказ принимать плату проезда «Подорожником».

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге предложили новый способ борьбы с нелегальными перевозчиками.