В Петербурге предложили новый способ борьбы с нелегальными перевозчиками

Комитет по транспорту Петербурга выступил с законодательной инициативой, направленной против борьбы с нелегальными пассажирскими перевозчиками.

Ведомство предлагает наделить правительство Петербурга полномочиями по установлению на территории города мест, из которых будет невозможно отправление транспорта, используемого для перевозок пассажиров и багажа по заказу, более трех раз в месяц.

«При разработке проекта во внимание приняли успешный опыт Москвы, Краснодара и других субъектов Российской Федерации», — рассказал председатель комитета по транспорту Кирилл Поляков.

Законопроект одобрили Ространснадзор, юридический комитет и комитет по промышленной политике, инновациям и торговле.

За полгода в Петербурге проверили более 3,5 тыс. автобусов и провели 296 рейдов. С начала года арестовано 17 нелегальных автобусов и привлечено к административной ответственности 763 водителя. С 2016 года удалось прекратить работу более 100 автобусов нелегальных перевозчиков, 10 юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что власти Петербурга продлили соглашение с 15 перевозчиками.