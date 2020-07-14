Власти Петербурга продлевают соглашения с 15 перевозчиками

Власти Петербурга продлевают соглашения с 15 перевозчиками
Соглашения с 15 перевозчиками продлены. Фото: Baltphoto/Дарья Иванова

Транспортные компании Петербурга после 15 июля продолжат работу на 215 «социальных» и 228 «коммерческих» маршрутах.

Работу компании осуществляют на основе ранее заключенных договоров. В адрес 15 перевозчиков комитет по транспорту направил дополнительные соглашения. Договоры с ними будут продлены до июля 2022 года.

«При этом, срок действия дополнительных соглашений будет скорректирован в сторону уменьшения после начала перехода на новую модель транспортного обслуживания в Санкт-Петербурге», — уточнили в пресс-службе комитета по транспорту.

По дополнительному соглашению требования к перевозчикам сохранятся. Транспортные компании обязаны использовать только низкопольные модели автобусов и производить посадку пассажиров исключительно в установленных местах.

В Смольном также напомнили, что шесть «коммерческих» маршрутов с 16 июля будут переданы под контроль Управления Ленобласти по транспорту. Речь идет о маршрутах К-81, К-468, К-515, К-521, К-530 и 687.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге отменили ночные автобусы, дублирующие ветки метро.

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