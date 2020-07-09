В Петербурге перестанут курсировать ночные автобуса

Они помогали гражданам добраться до места назначения в связи с ранним закрытием метро.

Об этом стало известно сегодня, 9 июля. Обо всем сообщает СПб ГКУ «Организатор перевозок». В Санкт-Петербурге отменят ночные автобусы, которые курсировали по городу с девяти вечера до часу ночи в связи с сокращенным графиком работы метро. Теперь подземка возвращается к обычному темпу работы – станции будут закрываться на вход с 0:00 по мере прохождения последних поездов.

Напоминаем, что ночные автобусы дублировали все линии метро и помогали петербуржцам добираться, несмотря на пандемию, до дома. На них прокатились около 83 тысяч человек.

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