Врач рассказала, каким должен быть рацион питания пожилого человека

Врач рассказала, что должно быть в рационе питания пожилого человека. Фото: pixabay

Врач рассказала, что должно быть в рационе питания пожилого человека. Фото: pixabay

Главный внештатный специалист гериатр департамента здравоохранения Москвы Надежда Рунихина рассказала о том, что в рационе пожилого человека должны быть достаточное количество калорий, кальция, микроэлементов, витамина D и белка.

Она отметила, что полноценное питание для пожилого человека — одна из основных тем. По ее словам, это важно также, как и для маленьких детей.

Врач рассказала, что неправильное питание человек начнет терять свою мышечную силу, нарушится его подвижность, в итоге будет страдать иммунитет, появятся респираторные и другие инфекции, сообщает РИА «Новости».

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что врач-диетолог, доцент медицинского факультета СПбГУ Андрей Бобровский рассказал, что превышение ежедневной нормы соли может привести к проблемам со здоровьем. Он отметил, что люди нарушают эту норму даже чаще, чем по калориям. Дело в том, что соль добавляют в качестве консерванта и улучшителя вкуса в полуфабрикаты.