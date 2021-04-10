Названы причины подорожания жилья в России

Президент группы компаний «Интеко» Александр Николаев рассказал, что цен на жилье в России может быть связан с введением эскроу-счетов и подорожанием комплектующих.

Он отметил, что не все строительные компании успели перестроиться и перейти на новую схему финансирования с помощью эскроу-счетов, поэтому на рынке возник дефицит нового «качественного предложения», сообщает РБК.

Также выросла себестоимость жилья из-за подорожания ряда комплектующих.

Эксперт допустил, что, возможно, причина кроется в искусственном завышения цен, однако заметил, что расследование Федеральной антимонопольной службы (ФАС) по этому вопросу еще не завершено и делать выводы рано.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в России стоимость жилья выросла на 12%. В некоторых регионах цены поднялись на 30%. В связи с этим Путин попросил ФАС проверить ситуацию на рынке. Если по России в среднем стоимость жилья выросла на 12%, то в Северной Осетии, например, стоимость увеличилась на 30%.