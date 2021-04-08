Путин поручил ФАС проверить рост цен на жилье

Путин поручил ФАС проверить рост цен на жилье
Путин поручил ФАС проверить рост цен на жилье. Фото: https://www.liveinternet.ru

В России стоимость жилья выросла на 12%. В некоторых регионах цены поднялись на 30%. В связи с этим Путин попросил ФАС проверить ситуацию на рынке.

По словам президента, на рынке жилья активен «существенный рост», сообщает РБК. Если по России в среднем стоимость жилья выросла на 12%, то в Северной Осетии, например, стоимость увеличилась на 30%. Почти на 20% выросла цена жилья в Орловской области и Адыгее. В Амурской области она поднялась на 18%, в Рязанской — на 17%.

Путин согласился, что для решения проблемы надо создать другие предложения на рынке строительства жилья. Также решить эту проблему поможет выполненная работа ФАС.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Петербург попал в мировой топ-5 по росту цен на жилье.

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