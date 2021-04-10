Петербуржцы засняли огненное шоу с трамваев у метро «Новочеркасская»

Вечером 9 апреля петербуржцы наблюдали бесплатное фаер-шоу, главным участником которого стал трамвай.

Как сообщается в паблике «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» в социальной сети «ВКонтакте», все случилось у станции метро «Новочерскасская». Проезжавший по путам трамвай «словил» замыкание и эпично засветился.

«Фаер-шоу на Новочеркасской. Проезд трамвая спровоцировал вспышку, которая немного затянулась», — пишет очевидец.

Затянувшееся представление остановило движение трамваев на перекрестке, перекрыв проезд в сторону метро «Ладожская».

Пользователи предположили в комментариях, что замыкание произошло из-за того, что кто-то перепутал провода. Некоторые же совсем не удивились, свидетелями такого шоу они бывают регулярно.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что четыре автомобиля сгорело за ночь в Петербурге.